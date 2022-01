Interhyp-Vorständin Mohr „Die Zinsen werden erst mal nicht wieder sinken“

WirtschaftsWoche: Frau Mohr, die beginnende Zinswende belastet die Märkte und verunsichert Immobilienkäufer. Wie berechtigt sind die Sorgen?

Mirjam Mohr: Seit September vergangenen Jahres sind die Bauzinsen merklich angestiegen. Neben den Zentralbanken und der Inflation beeinflusst momentan Omikron die Lage als Unsicherheitsfaktor. Was man aber trotz allem nicht vergessen darf: Die Zinsen sind im historischen Kontext aktuell immer noch auf niedrigem Niveau. Spannend aber ist, was jetzt perspektivisch passieren wird. Unser Interhyp-Bauzinsbarometer befragt einmal im Monat namhafte Kreditinstitute, wie sie die Entwicklung am Zinsmarkt bewerten. Im Januar hatten wir ein klares Votum: Selten zuvor waren sich alle Experten so einig über den anstehenden Zinsanstieg. Die magische Schwelle von einem Prozent haben wir ja bereits überschritten. Und im Jahresverlauf erwarten wir weiter leicht steigende Zinsen in der Größenordnung von mehreren Zehntelprozentpunkten.