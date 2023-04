Interhyp-Vorstandsmitglied „Zwangsversteigerung in großem Stil müssen wir nicht befürchten“

Die monatliche Rate für Kreditnehmer fällt heute wegen des Zinsanstieges deutlich höher aus als vor einem Jahr. Mit einer niedrigeren Tilgung lässt sich das kompensieren. Allerdings ist die Restschuld dann am Ende der Zinsfestschreibung oft hoch. Was raten Sie?

Eine Finanzierung ist immer individuell. Anfang des Jahres lag die durchschnittliche Tilgung bei 2,4 Prozent. Gleichzeitig bringen die Kreditnehmer mehr Eigenkapital in die Finanzierung ein. Banken passen sich bei der Kreditvergabe an die neue Zinssituation und die veränderten Kundenbedürfnisse an und senken ihre Tilgungsansprüche auf zwei Prozent und weniger. Eine solide Finanzierung hängt von vielen Faktoren ab. Zins und Tilgung sind nur zwei davon.



Interhyp-Daten zeigen, dass vor zehn Jahren nur 12,5 Prozent der Kreditnehmer eine Ein-Prozent-Tilgung gewählt haben. Werden es bei anstehenden Anschlussfinanzierungen mehr sein?

In den vergangenen Jahren haben Eigentümer durchschnittlich drei Prozent getilgt und sich die Zinsen für 12 bis 14 Jahre gesichert. Bis dahin haben sie schon einen großen Teil der Schuld abbezahlt. Der deutsche Immobilienmarkt ist robust. Nur ein kleiner Teil der Kreditnehmer hat einen Tilgungssatz von einem Prozent abgeschlossen. Wenn diese Kreditnehmer Sondertilgungen geleistet haben oder ihre Gehälter bis zum Ende der Zinsbindung gestiegen sind, gibt es keine Probleme. Höchstens ein ganz niedriger Anteil im einstelligen Prozentbereich dürfte möglicherweise ins Risiko gehen. Zwangsversteigerung in großem Stil müssen wir nicht befürchten. Auch nun, wo wir die Vier-Prozent-Marke beim Zins im Blick haben, brauchen wir keine Sorge vor systemischen Risiken haben.