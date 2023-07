Interview ING-Chef „Wir sind grundsätzlich bereit, die Zinsen weiter zu erhöhen“

Neben Ihrem Großkunden-Geschäft versuchen Sie, auch bei kleinen Firmen und Mittelständlern zu wachsen. Sie haben deshalb vor Jahren das auf dieses Geschäft spezialisierte Start-up Lendico übernommen, das Sie inzwischen in Ihre Bank eingegliedert haben. Allerdings wirkt es so, als kämen Sie in dem Bereich nicht richtig voran. Täuscht der Eindruck?