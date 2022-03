Investieren in Agrarland „Der Flächenverbrauch in Deutschland kommt an seine Grenzen“

Solarparkbetreiber, Bauherren und Landwirte konkurrieren um knappes Ackerland. Das treibt die Bodenpreise.

Der Flächenverbrauch in Deutschland kommt an seine Grenzen. Wir haben schon jetzt das dichteste Autobahnnetz der Welt und dennoch bauen wir weitere Autobahnkilometer. Gleichzeitig wird das Umland der Großstädte für weitere Wohngebiete zunehmend zersiedelt. Dabei gäbe es in den Innenstädten durchaus noch Platz für Verdichtung. Momentan fehlt jedoch der politische Wille, mehr Wohnraum in den Innenstädten zu schaffen.

In Berlin beispielsweise wäre auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof Platz für tausende neuer Wohnungen.

In der Tat. Die Stadt Berlin könnte ihr Vorkaufsrecht mal sinnvoll nutzen. Leider tut sie das nicht. Stattdessen entstehen im Speckgürtel neue Wohnhäuser. Das geht zu Lasten der Landwirtschaft. Täglich gehen in Deutschland durch Verkehrs- und Siedlungsprojekte etwa 60 Hektar Ackerland verloren.