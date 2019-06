Investmentgesellschaft: Invesco kauft Frankfurter Bürokomplex „Die Welle“

FrankfurtDie US-Investmentgesellschaft Invesco übernimmt den Frankfurter Bürokomplex „Die Welle“. Der norwegische Staatsfonds und der französische Versicherer AXA haben die Gebäude in der Innenstadt der Mainmetropole für 620 Millionen Euro an Invesco Real Estate verkauft, wie der norwegische Staatsfonds am Donnerstag mitteilte.