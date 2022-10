Investor Jakob Mähren Immobilienmarkt: „Die Stimmung ist schlecht bis apokalyptisch“

Die aktuelle Krise ist also anders als die vergangenen?

Die Situation am Immobilienmarkt war noch nie so diffus wie jetzt. Ich bin nun seit 20 Jahren im Geschäft und habe viele Krisen mitgemacht – die waren alle in irgendeiner Form kalkulierbar. Bei Covid beispielsweise wussten wir, dass die Pandemie irgendwann vorbei ist. Jetzt gibt es so viele unterschiedliche Baustellen. Im Kampf gegen die Inflation zum Beispiel riskieren die Notenbanken eine Rezession. Es war noch nie so schwierig, sich am Markt zu positionieren, auch am Immobilienmarkt.