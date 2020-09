IPO: Schweizer Immobilienfirma Epic sagt Börsengang fürs Erste ab

Die Gewerbeimmobilienfirma Epic bläst ihren geplanten Sprung an die Schweizer Börse SIX vorerst ab. „Epic Suisse AG und UBS als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner des IPO haben gemeinsam beschlossen, den geplanten Börsengang von Epic aufgrund der Marktbedingungen zu verschieben“ erklärte das Unternehmen am Dienstag. Epic will das Marktumfeld und die Möglichkeiten für einen künftigen Börsengang weiter beobachten.