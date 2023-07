IVD-Präsident Jürgen Michael Schick „Wer vorschnell unsanierte Immobilien kauft, kauft ein Millionengrab“

Das heißt, dass man in dem Fall grob gerechnet 20 Jahre braucht, bis man mit der Miete den Kaufpreis wieder drin hat.

Wir befinden uns gerade in der Phase des Wiedereinstiegs am Immobilienmarkt. Für Kapitalanleger schlägt jetzt die Gunst der Stunde – und sie können gerade bei Bestandsimmobilien nach Jahren der stetig steigenden Preise jetzt wieder zahlreiche, günstige Chancen im Markt finden. Anders als beim Neubau, der durch den Anstieg bei Baukosten und Zinsen oftmals unerschwinglich geworden ist, lässt sich mit dem Bestand eine ordentliche Rendite erzielen. Ganz wichtig ist aber, die energetische Sanierung von Anfang an in die Kostenkalkulation aufzunehmen. Erst wenn die Rahmenbedingungen – Vervielfältiger, Mietrendite und so weiter – stimmen, sollte man sich um ein Investment Gedanken machen.



Lesen Sie auch: Die Preisabschläge bei alten Häusern sind verlockend. Wie sich die Sanierung rechnet, erfahren Sie hier.