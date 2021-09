IVD-Wohn-Preisspiegel: Mietenpreissteigerungen schwächer – Eigentumswohnungen teurer

Die Mieten in Deutschlands Metropolen sind im ersten Halbjahr 2021 weniger stark gestiegen als im Vorjahr, doch sie zogen in Mittel-und Kleinstädten an. Das ist das Ergebnis des Wohn-Preisspiegels des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) unter 400 Städten und Gemeinden in Deutschland, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab vorlag. „Die Mietpreisdynamik schwächt sich im dritten Jahr in Folge vor allem in den Großstädten ab. Das Wohnen entspannt sich. Überall dort, wo gebaut wird, findet Entlastung auf dem Mietwohnungsmarkt statt“, sagte IVD-Präsident Jürgen Schick den Zeitungen laut Vorabbericht.