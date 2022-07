IW-Schätzung 2022 werden nur 290.000 neue Wohnungen gebaut

Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln wird die Bundesregierung ihr Ziel von 400.000 neu gebauten Wohnungen in diesem und im kommenden Jahr noch deutlicher verfehlen als 2021. Jeweils 290.000 neue Wohnungen werden nach einer Schätzung, die IW-Immobilienökonom Ralph Henger exklusiv für die WirtschaftsWoche erstellt hat, 2022 und 2023 in Deutschland fertig gestellt.