Kapitalistisch, reich, skrupellos? Der Mythos vom gierigen Vermieter

Ergebnis: Von 2015 bis 2018 erhöhten die privaten Vermieter im Schnitt um 4,6 Prozent, bei den gewerblichen Profis waren es 6,8 Prozent. Private Vermieter wirkten preisdämpfend, so das Bundesamt. Anders als Immobilienprofis nutzen sie den gesetzlichen Spielraum bei der Miete häufig nicht aus. Das Wirtschaftsinstitut DIW in Berlin fand heraus, dass 57 Prozent der privaten Vermieter weniger als zwei Prozent Mietrendite pro Jahr machen. Mit anderen Kapitalanlagen hätten sie mehr verdient.



Für das Verhalten der privaten Vermieter gibt es mehrere Ursachen. Zum einen arbeiten sie weniger professionell. Viele Besitzer verwalten ihr Mietshaus noch in Eigenregie. Im Nebenerwerb fehlt privaten Vermietern oft die Zeit, alle Mietverträge ständig im Blick zu behalten. Und sie scheuen sich, die Mieten kontinuierlich anzuheben, weil sie meist noch einen persönlichen Kontakt zu den Mietern pflegen. Starke Mieterhöhungen könnten das Verhältnis belasten, so fürchten viele Vermieter.