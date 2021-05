Kaufen im Boom 5 Faktoren für erfolgreiches Investieren in Immobilien

Inflationssorgen und Spekulationen über ein mögliches Ende der lockeren Geldpolitik der Notenbanken weltweit haben zuletzt auch die Kreditzinsen leicht steigen lassen. Beides – Inflation und Kreditzinsen – sollten Immobilieninvestoren nicht aus dem Blick lassen. So sei das Interesse an Wohnimmobilien auch so groß, weil diese als Sicherung gegen Inflation gesehen würden, so Mähren. Als Sachwert bieten Wohnungen und Häuser in dieser Hinsicht einen gewissen Schutz.