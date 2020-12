Keime durch Leerstand „Trinkwasser ist nicht steril“

Wie lässt sich das vermeiden?

Normalerweise sollte in der Trinkwasser-Installation eines Gebäudes mindestens alle 72 Stunden das gesamte Wasser in den Leitungen ausgetauscht werden. Wenn das Wasser in den Trinkwasserleitungen einer leeren Wohnung steht, so finden Keime hier ideale Bedingungen. Auch die Temperaturen im Trinkwasser sind zu beachten. Kaltes Trinkwasser muss kalt bleiben. Idealerweise unter 20 Grad Celsius. Das lässt sich durch eine Dämmung der Trinkwasser-Installation sicherstellen. Um Legionellen im Trinkwasser zu vermeiden, sollte das umlaufende Warmwasser mindestens 55 Grad Celsius warm sein. Auch die Komponenten einer Trinkwasseranlage sollten regelmäßig geprüft und gewartet werden. Filter in Trinkwasser-Installationen sollten regelmäßig gereinigt werden. Das gilt auch für die Sprudler-Geräte in den privaten Haushalten. In den Bedienungsanleitungen der Hersteller ist in der Regel aufgeführt, wie häufig diese Geräte zu reinigen und zu warten sind. Bereits durch Korrosion stark geschädigte Trinkwasserleitungen sollten die Hauseigentümer durch Rohrleitungen mit geeigneterem Materialien ersetzen. So können sich Biofilme in den Leitungssystemen nicht so stark anheften und die für die Keime wachstumsfördernde Zufuhr von Nährstoffen in das Trinkwasser wird reduziert.