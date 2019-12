Keine Preisblase „Nachfrage nach Immobilien wird auch in den nächsten Jahren wachsen“

„Die Nachfrage nach Immobilien wird auch in den nächsten Jahren wachsen“, sagte Eltges voraus. „Dadurch sind die ökonomischen Rahmendaten immer noch sehr positiv - seien es die Bevölkerungsgewinne insbesondere durch Zuzug aus dem Ausland oder die wachsende Zahl der Beschäftigten.“ Hohe Kapazitätsauslastung der Bauunternehmen, fehlendes Personal in den Bauämtern und knappe Grundstücke vor allem in den Städten bremsten die Schaffung dringend benötigten neuen Wohnraums.

Bestehende, freistehende Eigenheime kosteten seit 2009 im Schnitt 4,3 Prozent mehr pro Jahr. „Insbesondere in ohnehin teuren Lagen steigen die Preise weiter stark an“, sagte die Vorsitzende des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Anja Diers. Bundesweit am höchsten waren sie 2018 im Landkreis München mit 10.200 Euro pro Quadratmeter. „Darüber hinaus sind die sieben größten Großstädte besonders teuer“, sagte Diers. Auf die Stadt München mit 9500 Euro pro Quadratmeter folgen Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stuttgart (je etwa 5000 Euro). Im Bundesschnitt sind es 1750 Euro. Weitaus weniger sind es in den Landkreisen Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt (490 Euro) oder im Kyffhäuserkreis in Thüringen (410 Euro).