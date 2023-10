KfW-Förderung Bessere Förderbedingungen: So kommen Sie jetzt an Kredite zum Nulltarif

Keine drei Wochen ist es her, da präsentierte die Politik ihren Plan gegen das Wohnungsdrama. Mit einem 14-Punkte-Plan will sie die sich zuspitzende Situation unter Kontrolle bringen, den Bau ankurbeln und mehr Menschen ins Eigenheim bringen. Eine Maßnahme startete an diesem Montag: Kredite des „Wohneigentumsprogramms für Familien“ der staatlichen Förderbank KfW gibt es nun zu besseren Konditionen.