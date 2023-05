KfW-Förderung Bis zu 240.000 Euro: So kommen Sie an die neue Eigenheim-Förderung

Am 1. Juni startet die staatliche Förderbank KfW das neue Programm „Wohneigentum für Familien“. Dafür stellt sie 350 Millionen Euro zur Verfügung. Allerdings: Wer die Förderung in Anspruch nehmen will, muss hohe Hürden nehmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.