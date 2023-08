KfW-Förderung Nur 104 Anträge: Die Eigenheimförderung für Familien ist ein Rohrkrepierer

Auf den ersten Blick erscheint die neue Eigenheimförderung für Familien durchaus attraktiv: Über die staatliche Förderbank KfW kommen Familien an Kredite quasi zum Nulltarif. Die Förderdarlehen gibt es ab einem Zins von 0,01 Prozent – und damit deutlich unterm aktuellen Marktniveau von zuletzt gut 3,9 Prozent für ein Darlehen mit zehnjähriger Zinsfestschreibung. Der Höchstbetrag für die Förderung liegt bei 240.000 Euro.



Ein Blick in die Fördervoraussetzungen gibt Hinweise darauf, warum so wenige Familien die neue KfW-Förderung beantragt haben: Das Programm – Nachfolgeprojekt des Ende 2022 ausgelaufenen Baukindergeldes – richtet sich ausschließlich an Familien mit kleinem und mittlerem Einkommen. Konkret heißt das: Das zu versteuernde Jahreseinkommen des Haushalts darf maximal 60.000 Euro betragen. Für jedes weitere Kind steigt diese Grenze um je 10.000 Euro.