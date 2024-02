KfW So viel Heizungsförderung bekommen Sie

Die KfW berücksichtigt an mehreren Stellen das Haushaltseinkommen. Am wichtigsten: Nur Haushalten mit bis zu 40.000 Euro an zu versteuerndem Jahreseinkommen steht der Einkommensbonus in Höhe von 30 Prozent zu. Daneben spielt das Einkommen beim Anspruch auf einen Ergänzungskredit eine Rolle (siehe „Wofür ist der KfW-Ergänzungskredit?“). Diesen gibt es bis maximal 90.000 Euro an zu versteuerndem Haushaltseinkommen.