Klimawandel und Immobilienmarkt Unterm Dach will bald keiner mehr wohnen

Allerdings ist Hitze in der Wohnung allein kein Freibrief für Mietminderungen. Wenn der Mieter aus der Lage und dem Schnitt einer Dachwohnung sowie der Größe der Fenster erkennen konnte, dass es dort im Sommer heiß wird, darf er nicht mindern, so das Amtsgericht Leipzig (164 C 6049/04). Grundsätzlich ist der Mieter beweispflichtig, wenn er wegen Hitze die Miete mindern will. Betroffene Mieter sollten nicht eigenmächtig die Miete mindern, sondern dem Vermieter den Mangel anzeigen und die volle Miete nur unter Vorbehalt zahlen. So vermeiden Mieter, dass ihnen der Vermieter wegen Zahlungsverzug kündigt.