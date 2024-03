Kommunale Dienstleistungen Kommunen kassieren ab wie nie – so können sich Bürger wehren

Musterverfahren beschränken sich in der Regel auf einen beklagten Versorger und einen bestimmten Teil der Preiskalkulation. Solche Musterklagen hat der Bund der Steuerzahler gegen Abwassergebühren in Nordrhein-Westfalen geführt. Anders als bei Sammelklagen in den USA wird im Musterverfahren nicht über konkrete Entschädigungen entschieden, sondern darüber, ob der Klagegrund zulässig ist.