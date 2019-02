Kosten für Eigentümer steigen Neue Regeln für Hausverwalter: Wirkungslos und teuer

Daran wird wohl auch der neue Paragraph 34c erstmal nichts ändern, weswegen die Vorschriften dem DDIV auch nicht weit genug gehen. Der Verband hatte eigentlich einen Sachkundenachweis für Hausverwalter durchsetzen wollen, sozusagen ein fachliche Mindestqualifizierung mit vorgeschriebenen Inhalten. Stattdessen gibt es nun nur die Pflicht zu 20 Stunden Weiterbildung innerhalb von drei Jahren. Erstmals müssen die Hausverwalter also 2021 dem Gewerbeamt die erfolgten Weiterbildungen anzeigen, wenn sie ihre Gewerbeerlaubnis nicht verlieren wollen.



Dabei verlangt das neue Gesetz keine konkreten fachlichen Inhalte oder einen Beleg für den Erfolg der Teilnehmer. „In unserer Branche haben wir jetzt schon Probleme, Nachwuchs und Personal mit entsprechender Fachkenntnis zu bekommen“, sagt Kaßler. „Dabei brauchen wir dringend mehr Qualität und Fachwissen am Markt. Deshalb verpflichten sich unsere Mitglieder schon jetzt zu mehr als dem doppelten Umfang dessen, was die neuen Vorschriften an Fortbildungsmaßnahmen verlangen.“ Darüber hinaus hätten die im Verband organisierten Immobilienverwalter schon vor der Novelle nahezu alle eine Berufshaftpflichtversicherung, die auch Vertrauens- und Vermögensschäden abdeckt.