Kriselnder Immobilienkonzern: Evergrande-Auslandsgläubiger fürchten baldige Zahlungsausfälle

Der Konzern hat Schulden von mehr als 300 Milliarden Dollar – in der kommenden Woche werden fast 150 Millionen an Auslands-Verschuldungen fällig. Für die Ende September fällig gewordenen Zinsen hat Evergrande eine Nachreichfrist von 30 Tagen laufen.

Börsianer sorgen sich darum, dass die gesamte Immobilienbranche im Falle einer Pleite von Evergrande in die Knie gehen könnte. Für Anleihen und Aktien im Immobiliensektor ging es am Freitag bergab. Der CSI 300-Real-Estate-Index fiel um 1,5 Prozent. Bonds von Immobilienunternehmen wie Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development Co, China Aoyuan Group und Guangzhou R&F Properties sackten ebenfalls ab. Bei Fantasia Holdings Group wurden zwei Anleihen vom Handel ausgesetzt, nachdem der Kurs bei einem der Papiere um mehr als 50 Prozent in die Tiefe rauschte.