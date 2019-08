Frank Schrecker, Vorstand der Berolina eG und Sprecher der Berliner Genossenschaften, nannte die Pläne „in höchstem Maße enttäuschend“. In der vorliegenden Form wären die Pläne „insbesondere für die sozial orientierten Vermieter Berlins ein Schlag ins Gesicht“. Schrecker rechnet mit „gravierenden wirtschaftlichen Schäden“ und „Vertrauensverlust in den Rechtsstaat“.

Für die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) erklärte Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck, es sei ein „beispielloser Eingriff in die Marktwirtschaft mit unabsehbaren Folgen“. Investoren würden sich sofort auf breiter Front zurückziehen.