LEG-Chef Lars von Lackum „Kein Mieter muss sich sorgen, dass wir morgen die Miete an die Inflation anpassen“

WirtschaftsWoche: Herr von Lackum, jüngst entfachte der Vonovia-Chef Rolf Buch eine Diskussion über mögliche Mieterhöhungen wegen der Inflation. Auf wie viel Mehrbelastung müssen sich Ihre Mieter nun einstellen?

Lars von Lackum: Jetzt muss ich mich erst mal vor meinen Mitwettbewerber stellen: Das, was die Medien aus der Aussage von Vonovias Vorstandschef Buch gemacht haben, ist sicher nicht das, was er zum Ausdruck bringen wollte. Was auf der Hand liegt ist, dass sich steigende Preise mittelfristig in steigenden Löhnen widerspiegeln. Das führt in der Regel zu einer veränderten Zahlungsbereitschaft – auch für Mieten. Historisch betrachtet entwickeln sich deshalb die Mieten ziemlich genau mit dem Verbraucherpreisindex.