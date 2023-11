Live: Podcast – BörsenWoche So klappt es noch mit der Immobilienfinanzierung

In einem neuen LinkedIn-Livestream des WirtschaftsWoche-Podcasts BörsenWoche spricht Redakteur Philipp Frohn mit einer Fachfrau, die diese Frage täglich beantwortet: Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft beim Kreditvermittler Interhyp. Gemeinsam diskutieren sie darüber, wie teuer der Hauskauf jetzt ist, an welchen Stellschrauben Verbraucher drehen können, um die Kosten zu reduzieren – und ob sich die Lage am Häusermarkt bald beruhigen dürfte.