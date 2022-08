Löcher in den Bilanzen Was die Zinswende für Unternehmen bedeutet

Sowohl nach HGB als auch nach IFRS ist dabei allerdings zu beachten, dass neben steigenden Zinsen auch hohe Inflationsraten zu beobachten sind. Die aus der Auflösung von Rückstellungen infolge des Zinsanstiegs resultierende Entlastung kann durch einen Anstieg des Betrags, der zur Erfüllung der Verpflichtung aufgewendet werden muss, reduziert, teilweise sogar überkompensiert werden. So besteht zum Beispiel nach dem Betriebsrentengesetz eine grundsätzliche Pflicht, die laufenden Rentenleistungen alle drei Jahre an die Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus anzupassen. Der Entlastungseffekt aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen kann zudem dadurch eingeschränkt oder ins Gegenteil umgekehrt werden, wenn infolge der Zinswende das zum Zeitwert zu bewertende Deckungsvermögen in größerem Umfang abgewertet werden muss.



Lesen Sie auch: Wohnkonzerne Vonovia, LEG und Co.: Die Substanz-Lüge