Löcher in den Bilanzen Was die Zinswende für Unternehmen bedeutet

Da für viele Vermögensteile kein Marktpreis beobachtet werden kann, wird der Zeitwert oftmals durch Anwendung allgemein anerkannter, kapitalwertorientierter Verfahren ermittelt. Der zu ermittelnde Zeitwert bestimmt sich dabei nach den in der Zukunft zu erwartenden Zahlungen. Da einer Zahlung in naher Zukunft ein höherer Wert beigemessen wird als einer Zahlung mit dem gleichen Nominalbetrag in ferner Zukunft, werden die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erwarteten Zahlungen durch Diskontierung mit einem bestimmten Zinssatz vergleichbar gemacht. Dieser Diskontierungszinssatz ergibt sich aus dem risikofreien Zinssatz, also beispielsweise dem Zinssatz für zehnjährige Bundesanleihen und wird um weitere Faktoren ergänzt.