Löcher in den Bilanzen Was die Zinswende für Unternehmen bedeutet

Ob der Aktienkursrückgang zu einer aufwandswirksamen Abschreibung in den Unternehmensbilanzen führt, hängt nach HGB davon ab, ob die Aktien kurzfristig zu Spekulationszwecken gehalten werden oder ob sie als Wertpapiere des Anlagevermögens dem Unternehmen einen dauerhaften Nutzen stiften sollen. Während im erstgenannten Fall dem strengen Niederstwertprinzip folgend eine Abschreibung auf einen gegebenenfalls niedrigeren Börsenpreis zu erfolgen hat, ist eine Abschreibung bei Wertpapieren des Anlagevermögens nur dann erforderlich, wenn davon auszugehen ist, dass der niedrigere Börsenpreis voraussichtlich dauerhaft Bestand haben wird. Von einer solchen voraussichtlich dauerhaften Wertminderung ist zum Beispiel auszugehen, wenn der Aktienkurs in den sechs Monaten vor dem Abschlussstichtag ständig um mehr als 20 % unter dem Buchwert der Aktie liegt.



Nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS 9 sind sogenannte Eigenkapitalinstrumente und damit auch Aktien zum beizulegenden Zeitwert, also mit ihrem Börsenkurs zu bewerten. Werden sie zu Handelszwecken oder als kurzfristiges Spekulationsobjekt gehalten, sind Wertänderungen, die aus einem Absinken des Börsenkurses resultieren, aufwandswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Liegt ein derartiger Zweck indes nicht vor, dürfen die Wertänderungen auch ohne Berührung der Gewinn- und Verlustrechnung über die Gesamtergebnisrechnung ins Eigenkapital eingestellt werden.