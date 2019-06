Luxuswohnungen in 400 Metern Höhe Wem gehört New Yorks Skyline?

Da kommt es sehr gelegen, dass solche Stockwerke bei der Höhe von Gebäuden in New York nicht mitgezählt werden – und damit noch viel höher gebaut werden kann. Auch die kleine Grundfläche der Gebäude spielt eine entscheidende Rolle, denn die Bauherren in New York haben nur eine bestimmte Fläche von Quadratmetern zur Verfügung, die ihre Häuser insgesamt haben dürfen. Diese Zahl kann damit maximiert werden, dass „überzählige“ Quadratmeter von benachbarten Grundstücken aufgekauft werden.



Vor allem Berichte, die Wohnungen würden als Geldanlage an ultrareiche Ausländer verkauft und blieben trotz Wohnungsnot die meiste Zeit des Jahres ungenutzt, bringen jedoch viele New Yorker auf die Palme. „Die Vorstellung, dass diese Türme leer sind, ist bizarr. Die meisten New Yorker reagieren so, weil sich der Markt außer Kontrolle anfühlt“, sagt Elizabeth Goldstein von der „Municipal Art Society“ (MAS), einer gemeinnützigen Organisation zum Schutz der Architektur New Yorks.