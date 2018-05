Berkshire Hathaway: Warren Buffett nimmt Berliner Makler auf

Nun will Buffett seine Erfolgsformel auch auf den Berliner Immobilienmarkt übertragen und Kapitalanleger aus aller Welt einfangen: Der auf reiche Kunden aus China, Russland und dem arabischen Raum spezialisierte Berliner Makler Rubina Real Estate wird als erster internationaler Partner in Buffetts Franchisenetzwerk integriert. Die Zeit sei reif, sagt Gino Blefari, Chef von Berkshire Hathaway HomeServices: „28 Jahre nach dem Fall der Mauer steigt die Einwohnerzahl in Berlin schnell. Hier leben Menschen aus 180 Ländern der Welt, und für sie entstehen zahlreiche neue Wohnbauprojekte“, schwärmt Blefari, der in den kommenden Monaten weitere Immobilienmakler „in Europa, Asien, Nordamerika und darüber hinaus“ zu Franchisenehmern machen will. Grund genug, mal zu schauen, wie Buffetts Makler arbeiten – in New York und in Berlin.