Für das 435 000-Euro-Objekt am Strausberger Platz, das im Exposé unter dem Projektnamen „Central Berlin“ firmiert, gibt es auch ein Werbevideo – zugegeben ein etwas befremdliches: Eine attraktive junge Frau in Businesskleidung und mit dicker Sonnenbrille steigt zu Techno-Trance-Musik in eine Mercedes-Limousine, die sie durch Berlin kutschiert. Durch die halb geöffnete Scheibe begutachtet die junge Frau lässig im Vorbeifahren den Berliner Immobilienmarkt, dessen Vorteile im Video in Textboxen aufgezählt werden. Am Strausberger Platz steigt sie aus. Zielstrebig geht sie zum Wohnkomplex. Die modern-minimalistische Einrichtung der Wohnung wird gezeigt. Die Frau, mit einem Kaffee in der Hand, schaut verträumt aus dem Fenster. Am Ende lassen sie dann tatsächlich auch noch John F. Kennedy seine berühmten Worte sprechen: „I take pride in the words – Ich bin ein Berliner.“