Der Geschäftsansatz des Berliner Maklers Rubina Real Estate ist eher nüchtern deutsch als überschwänglich amerikanisch: Kein Smalltalk, von Freundschaft ist nicht die Rede, auch der Investor, den der Kunde angeblich vertritt, interessiert nicht. Der Makler, der jetzt den Bandwurm-Namen Berkshire Hathaway HomeServices Rubina Real Estate auf seine neue Visitenkarte quetschen muss, kommt direkt zur Sache. Drei Zimmer, 91 Quadratmeter, am Strausberger Platz, für 434 500 Euro. Als das Wort „Anlageobjekt“ fällt, legt er erst so richtig los. Kein Wunder: Berlin ist für Immobilieninvestoren, trotz des recht weit vorangeschrittenen Booms, weiter interessant. Verglichen mit anderen Metropolen, sind die Preise provinziell. 17 000 Euro kostet der Quadratmeter Wohnfläche etwa in New York – in Berlin selbst in Top-Lagen weniger als die Hälfte.