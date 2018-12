Maklercourtage beim Hauskauf Immobilienkäufer zahlen zu viel Provision

Grundsätzlich könnte das in weiten Teilen Deutschlands schon jetzt so sein. Aber die Realität ist eine ganz andere. Zwar gilt theoretisch die hälftige Aufteilung der Provision schon in elf von 16 Bundesländern. Lediglich in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Hessen geht die Entlohnung des Maklers üblicherweise allein zu Lasten der Käufer. Alle übrigen teilen die Courtage auf beide Parteien auf, so ist es seit Jahren offiziell gelebte Praxis. Angeblich zahlen die meisten Immobilienkäufer in Deutschland somit höchstens 3,57 Prozent vom Kaufpreis an den Makler.