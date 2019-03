Maklergebühren Wie Makler in Europa ihr Geld verdienen

2017 warb das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln für ein allgemein gültiges Bestellerprinzip für Vermietungen und Verkäufe. Dadurch käme es zu einer Marktbereinigung und unwissende oder unseriöse Vermittler würden vom Markt verschwinden, so die Prognose der Autoren. Der Ansatz findet in Teilen der deutschen Maklerszene Gefallen. Jüngst forderte McMaker-Geschäftsführer Hanno Heintzenberg im Interview mit der WirtschaftsWoche, die Bundesregierung müsse anstelle des Bestellerprinzips vielmehr einheitliche Qualifikationen für Immobilienvermittler gesetzlich festlegen. Vorbilder seien Österreich oder Frankreich. In beiden Ländern kann man nicht so ohne Weiteres Makler werden. Während man in Frankreich entweder eine Ausbildung zum Immobilienvermittler oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Immobilienmanagement machen muss, ist in Österreich eine einjährige Ausbildung zum Erwerb einer staatlichen Maklerlizenz erforderlich.