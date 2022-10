Markt für Wohnimmobilien Immobilieninvestor: „Am Ende stehen Anleger mit null Prozent Rendite da“

In den Großstädten sind die Kaufpreise für Immobilien besonders stark gestiegen. Lohnt sich hier ein Investment überhaupt noch?

Die Mietrenditen in den Metropolen sind mikroskopisch. Wer eine Wohnung zum Vermieten kauft, musss sich fragen: Will ich eine Immobilie in der Stadt ohne Rendite oder lieber eine außerhalb, die Profit bringt? Ganz klar: Für den normalen Kapitalanleger ist es besser, in guter Lage in einer C-Stadt wie Fulda zu kaufen als teuer in Frankfurt.