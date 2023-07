McMakler-Chef Jahn „Wer jetzt eine Immobilie kauft, kommt auf lange Sicht günstiger weg“

Einfach war das vergangene Jahr nicht für Felix Jahn, Chef des digitalen Maklerunternehmens McMakler. Der Umbruch am Immobilienmarkt ließ die Zahl der Transaktionen auf seiner Plattform einbrechen, in drei Entlassungswellen musste er Hunderten Mitarbeitern kündigen, und in der jüngsten Finanzierungsrunde halbierte sich die Bewertung seines Unternehmens auf 400 Millionen Euro. Davon will sich Jahn aber nicht unterkriegen lassen. Im Interview mit der WirtschaftsWoche spricht er darüber, wie Immobilienverkäufer auch heute noch hohe Kaufpreise erzielen können und warum es für sie letztlich nicht so schlimm ist, wenn Käufer einen Preisnachlass durchsetzen wollen.