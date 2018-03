Aroundtown sammelt 606 Millionen Euro ein

Mit dem Geld wolle das in Luxemburg registrierte Unternehmen sein Wachstum finanzieren, teilte Aroundtown am Freitag mit. 95 Millionen neue Aktien seien zu 6,38 Euro platziert worden, das ist ein Abschlag von knapp vier Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag. Das Unternehmen, das in Gewerbeimmobilien in Deutschland und den Niederlanden investiert hat, ist an der Börse inzwischen 6,7 Milliarden Euro wert. Größter Aktionär ist über die zyprische Avisco Group der israelische Geschäftsmann Yakir Gabay mit 40 Prozent.