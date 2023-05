Mehr Angebot, mehr Platz, weniger Miete Diese Regionen profitieren vom Mietchaos in den Großstädten

Der Vorteil vom Leben außerhalb von Großstädten wie Berlin, München und Leipzig: Weniger Mitbewerber, geräumigere Wohnungen, geringere Mieten. In Großstädten bewerben sich sechsmal so viele Kandidatinnen und Kandidaten um eine freie Mietwohnung wie in ländlichen Regionen. Dank flexibler Arbeitszeiten, Homeoffice und Deutschlandticket werden Umland-Gemeinden zusätzlich attraktiv.



Es sind Städte, wie Gera in Thüringen, rund eine Bahnstunde von Leipzig entfernt. Laut Immoscout24 ist die Nachfrage binnen eines Jahres um 350 Prozent gestiegen. Auch der Landkreis Altenburger Land scheint demnach von seiner direkten Zugverbindung zu Leipzig zu profitieren: Die Nachfrage stieg demnach um 300 Prozent. In Leipzig konkurrieren achtmal so viele Anwärter um eine freie Mietwohnung wie im Altenburger Land.