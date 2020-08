Mehrfamilienhäuser in Deutschland Die meisten Mietshäuser brauchen eine energetische Sanierung

Neben dem Gebäudezustand ist aber das Nutzerverhalten für die Energiebilanz eines Wohngebäudes entscheidend. Die Dena hat in einem Modellprojekt festgestellt, dass sich nur durch eine häufigere Information der Bewohner über ihren aktuellen Energieverbrauch zehn Prozent der Heizenergie einsparen lässt. Die EU hat bereits eine Energieeffizienzrichtlinie erlassen, die bis zum 25. Oktober 2020 in nationales Recht überführt werden muss. Wer dann in seinem Gebäude über fernauslesbare Geräte verfügt, soll ab 2022 ein Anrecht auf monatliche Verbrauchsinformationen erhalten. Bezogen auf das Durchschnitts-Mehrfamilienhaus in der Ista-Studie könnten die jährlichen Heizkosten allein durch diese Maßnahme von 3524 auf 3172 Euro sinken. „Dazu muss die Digitalisierung im Gebäude gestärkt werden“, sagt Ista-Vorstandschef Thomas Zinnöcker, mit Blick auf die Ergebnisse der Studie.



