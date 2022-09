Miet- und Kaufpreise 2022 So viel kosten Immobilien in Berlin aktuell

Für einen Quadratmeter in einer Berliner Neubauwohnung wurde am Markt vor fünf Jahren eine Kaltmiete von 10,66 Euro je Quadratmeter aufgerufen. Nun sind es 15,37 Euro. Damit sind die Mieten um fast ein Drittel gestiegen (30,6 Prozent). In Bestandsbauten lag das Plus bei 24 Prozent. Zu haben war eine Altbau-Wohnung vor fünf Jahren für 8,43 Euro, je Quadratmeter und Monat. Derzeit liegt die Kaltmiete im Mittel bei 11,19 Euro.