Miet- und Kaufpreise 2022 So viel kosten Immobilien in Düsseldorf aktuell

Deutlich werden die Probleme steigender Mietpreise vor allem in der längerfristigen Entwicklung. 2017 zahlten Mieter einer Eigentumswohnung in einem Neubau 10,43 Euro für den Quadratmeter. Heute sind es 12,90 Euro. Der Quadratmeter in einem Neubau ist damit im Fünf-Jahres-Vergleich um 19,2 Prozent teurer geworden. Derweil haben sich die Durchschnittspreise für Mietwohnungen in älteren Gebäuden ähnlich verändert. Zwischen dem zweiten Quartal 2017 und dem zweiten Quartal 2022 haben sie sich um 18,4 Prozent verteuert. Damit ist das Wohnen in der Landeshauptstadt um rund ein Fünftel kostspieliger geworden.