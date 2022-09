Miet- und Kaufpreise 2022 So viel kosten Immobilien in München aktuell

Unter den Münchner Stadtteilen gibt es dabei Stadtbezirke, in denen die durchschnittliche Netto-Kaltmiete sogar deutlich über dem Schnitt liegt. Das sind vor allem Viertel in Zentrumsnähe (Stadtbezirke 1-6); Toplagen unweit der Altstadt, in denen Mieter über dem Schnitt zahlen müssen. Dazu zählt Wohnraum in den Stadtbezirken Ludwigs-, Isar- und Maxvorstadt, Schwabing-West oder Sendling. In einzelnen Bezirken in Randlage und mit weniger Bebauung wird es ebenfalls besonders teuer, zum Beispiel in Teilen des Bezirks 11 Milbertshofen-Am Hart. Das zeigt der jüngste Mietspiegel für München.