Mietendeckel Sieg für die Marktfreiheit – Verfassungsgericht beendet Berliner Sonderweg

Was folgt für den Immobilienmarkt?

Diese Regeln sind nun hinfällig. Damit bleibt Deutschland auch ein Flickenteppich von unterschiedlichen regionalen Regelungen erspart. Denn schon jetzt gibt es zahlreiche andere Mietregeln, etwa für Mieterhöhungen (in der Regel maximal 20 Prozent Erhöhung binnen drei Jahren zulässig, teils nur 15 Prozent - bis maximal zur ortsüblichen Miete) oder die aufgerufene Miete bei neu einziehenden Mieter (mit der sogenannten Mietpreisbremse). Der Mietendeckel war nur so eine Waffe in der Kampfzone am Immobilienmarkt.