Mietendeckel Spaniens Wohnungsmarkt sollte Deutschland eine Warnung sein

Weil sich Mietwohnungen damals nicht rentierten, verzichteten mögliche Investoren auf weitere Immobilienkäufe, so dass die Zahl der zur Miete angebotenen Wohnungen kontinuierlich schrumpfte. Entsprechend üblich war es in Spanien, dass sich junge Familien verschuldeten und ein Haus oder eine Wohnung kauften. Bis vor wenigen Jahren betrug die Quote der Eigenheimbesitzer rund 90 Prozent – europäische Spitze. Die Zahl sank zuletzt. Jetzt, da sich gerade unter den Jüngeren ein Trend zur Miete entwickelt, übersteigt die Nachfrage das Angebot. Ein Dilemma für alle Sozialpolitiker.



Barcelona steht dabei sinnbildlich für die Herausforderungen, die ganz Spanien in seiner Sozial- und Wohnungspolitik bewältigen muss. Auch anderswo ächzt das Land unter den gleichen Problemen, wenn auch nicht so drastisch wie in der katalanischen Millionenstadt, wo die immens hohe Zahl an Touristen das Problem verschärft. Die meist lukrativere Kurzzeit-Vermietung von Privatwohnungen an Reisende entzieht dem Markt weiteren Wohnraum und treibt die Preise. Auch andere Städte des Landes kennen dieses Problem.