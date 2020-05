Mietenstopp Berliner FDP und CDU klagen gegen den Mietendeckel

Umstritten war das bundesweit einmalige Mietendeckel-Gesetz in Berlin schon lange, bevor es im Februar in Kraft trat – bald beschäftigt es sowohl das Bundes- als auch das Landesverfassungsgericht. Am Montag haben die Fraktionen der FDP und CDU im Berliner Abgeordnetenhaus Klage vor dem Verfassungsgerichtshof in Berlin gegen den Mietendeckel eingereicht, der als Prestigeprojekt des rot-rot-grünen Senats gilt. FDP und CDU/CSU im Bundestag hatten am 6. Mai eine Normenkontrollklage in Karlsruhe auf den Weg gebracht.