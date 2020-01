Mietenwahnsinn „Die Berliner haben eine historische Chance verpasst“

Sven Henkes, 41, ist Geschäftsführer der Ziegert Bank- und Immobilienconsulting GmbH, eines Vertriebsunternehmens für Immobilien mit Sitz in Berlin. Er war vorher in leitenden Marketingpositionen bei Coca-Cola und Carlsberg tätig. Der Geschäftsleitung von Ziegert gehört er seit 2014 an. Sein Studium absolvierte er in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier und der Aston Business School in Birmingham. Er hält einen MBA der European School of Management & Technology (ESMT) Berlin.