Mietenwahnsinn „Die Berliner haben eine historische Chance verpasst“

Sie haben auf die Bedeutung des Neubaus hingewiesen. Wenn in den vergangenen Jahren Wohnungen neugebaut worden sind, dann waren das oft teure Wohnungen. Wie soll das helfen, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern?

Prinzipiell hilft jede Wohnung, die das Angebot erhöht. Am Immobilienmarkt gibt es sogenannte Sickereffekte. Letztlich ist es ja die reale Nachfrage nach Wohnraum, die entscheidend ist. Wenn jemand eine teure Wohnung bezieht, zieht er aus einer anderen, günstigeren Wohnung aus. Die wird dann frei. Diese Kette lässt sich fortsetzen, sodass am Ende selbst Luxuswohnungen zur Entspannung auf dem Markt beitragen. Außerdem sind bei vielen Projekten fixe Sozialquoten vorgegeben, sodass zum Beispiel 30 Prozent des Wohnraums günstig angeboten werden müssen. Klar ist aber, dass solche Sozialquoten tendenziell die Preise des übrigen Wohnraums in den Projekten erhöhen. Der Investor wird hier schließlich eine Mischkalkulation machen, um unter dem Strich auf seine Kosten zu kommen.