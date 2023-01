Mieterhöhung nach Sanierung Die Inflation frisst die Mieteinnahmen – so können Vermieter mehr verlangen

Mieter und Vermieter streiten häufig, was Modernisierung und was Instandsetzung ist. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Vermieter, die Bauteile austauschen, die ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer überschritten haben, aber noch funktionstüchtig sind, diese Ausgaben als Instandsetzung verbuchen müssen, und nicht auf die Miete umlegen können. Denn eine Instandhaltung stünde in wenigen Jahren ohnehin an, so der BGH.