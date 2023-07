Mietpreisbremse Möblierte Wohnungen: Notausgang für Vermieter droht das Aus

Kommunen wollen verhindern, dass in bestimmten Stadtgebieten langjährige Mieter durch Luxussanierungen und damit verbundene Mieterhöhungen verdrängt werden. Sie legen daher bestimmte Regeln in Erhaltungssatzungen fest, kurz Milieuschutz genannt. In Berlin beispielsweise ist es in Stadtgebieten mit Milieuschutz untersagt, Geschirrspüler oder Waschmaschinen nachträglich in Wohnungen einzubauen. Wer in solchen Straßenzügen möbliert vermieten will, könnte als Vermieter Probleme bekommen.



