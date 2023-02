Mietrecht Der Zahlenstreit um die Indexmieten

Die Debatte ist emotionsgeladen. Indexmieten seien eine „Gelddruckmaschine für Vermieter“, sagte Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbunds, in einem Interview mit dem „Manager Magazin“. Er will, dass neue Indexmieten verboten werden. Bestehende Mietverträge, in denen an die aktuelle Inflationsrate gekoppelte Mieterhöhungen vereinbart wurden, sollen zumindest regulatorisch flankiert werden, sodass die maximal zulässige Erhöhung begrenzt wird. Bei acht Prozent Inflation im Jahr wären dann beispielsweise trotzdem maximal 3,5 Prozent Mieterhöhung zulässig.